أبراج فلكية لا تمتلك القدرة على تخطي مشاكلها.. «محلك سر»

كتبت: عبير خالد



يجد أصحاب بعض الأبراج الفلكية صعوبة في التعامل مع مشاكلها، وغير قادرة على تجاوزها بسهولة، خاصة إذ كان الأمر متعلقًا بحياتها المهنية، لذا تفقد الشغف والإحباط في تحقيق الإنجازات، الأمر الذي يٌؤثر بشكل سلبي على حياتها بأكملها وفقًا لـ«yourtango».

برج الأسد

مواليد برج الأسد لديهم القدرة على تحقيق الإنجازات في حياتهم المهنية، لكنهم في حال عدم الشعور بالتقدير، لا يواصلون العمل وهو ما ينعكس على إنتاجيتهم بل وحياتهم بشكل سلبي، لهذا يحتاج مواليد برج الأسد إلى محاولة التخلص من أفكارهم السلبية، والبحث عن بداية جديدة أو محاولة استعادة الشغف مرة أخرى.

برج العذراء

يمتلك أصحاب برج العذراء مهارة في العمل، لكنهم يتوقفون ويبحثون عن مصدر دخل أو فرصة أخرى حال عدم الشعور بالتقدير، فهم لا يستطيعون التجاوز ويبحثون عن حلول بديلة.

برج الجدي

لا يُجيد مواليد برج الجدي الصبر لفترات طويلة، فيرغبون رؤية نتيجة مجهودهم، لهذا السبب عند حدوث أي مشكلة أو عقبات لا يعملون على تجاوزها، بل العكس تماما فهم يملون إلى الانسحاب فورا، لهذا السبب تجد أن مواليد برج الجدي ليس لديهم ما يقدمونه لأنفسهم في تلك الحالات، لهذا لا تراهن على صبر برج الجدي في هذه المواقف.