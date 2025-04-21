الإعلامية سناء منصور تعلن موعد ومكان إقامة عزاء زوجها الدكتور نبيل سالم

الإعلامية سناء منصور تعلن موعد ومكان إقامة عزاء زوجها الدكتور نبيل سالم

الإعلامية سناء منصور تعلن موعد ومكان إقامة عزاء زوجها الدكتور نبيل سالم

أعلنت الإعلامية القديرة سناء منصور، موعد ومكان إقامة عزاء زوجها الراحل الدكتور نبيل سالم.

وقالت عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»: «سيُقام عزاء زوجي الدكتور نبيل سالم، يوم الأربعاء المقبل 23 أبريل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد».

وشُيعت قبل قليل الجنازة، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الذي وافته المنية مساء أمس، بحضور عدد من أسرة وزملاء وتلامذة الإعلامية القديرة، أبرزهم الكاتب الصحفي محمود مسلم، والإعلامي أحمد فايق والفنان شريف منير، والإعلامية هالة سرحان، وغيرهم من الإعلاميين.

وتوفي الدكتور محمد نبيل سالم، أمس الأحد، بعد رحلة صبر طويلة مع المرض، تاركا خلفه حزنا كبيرا في قلوب المقربين ومحبي الإعلامية المعروفة.

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