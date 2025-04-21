ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الشدية بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

عقب الفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول (3 أشخاص وسيدتين، بينهم مصابان بجروح وكدمات) وطرف ثان (شخصان وسيدة)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

ونشبت المشاجرة بسبب معاكسة أحد أفراد الطرف الثاني إحدى السيدات من الطرف الأول، ما أدى إلى تبادل الاعتداءات بين الطرفين.

كما تعدى الطرف الأول على كلب خاص بالطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى نفوقه، وإشعال النيران به باستخدام زجاجة مبيد حشري.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم سلاح أبيض، شومة، وزجاجة مبيد حشري، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضمان أمن وسلامة المواطنين.