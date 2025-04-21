مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط وضبط مواد مخدرة وأسلحة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة للاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في أسيوط، عقب تبادل إطلاق النيران معهم.

كشفت التحريات، أن العناصر سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن المؤبد في جنايات متعددة، شملت المخدرات، الخطف، القتل العمد، الشروع في قتل، السلاح الناري، والسرقة بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهم، وجرى ضبط قرابة 24 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش، الآيس، الأفيون، والهيروين، بالإضافة إلى 22 قطعة سلاح ناري متنوعة، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ13 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع.