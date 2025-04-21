الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق أتوبيس على سيدة لفظيا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق أتوبيس على سيدة لفظيا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق أتوبيس على سيدة لفظيا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي سائق أتوبيس بالسب على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيقاف الأتوبيس وإصراره على نزولها منه.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وبسؤالها قالت إنها حال استقلالها الأتوبيس "محل الفحص" رفض السائق صعودها من الباب الأمامي وطلب منها الصعود من الباب الخلفي، وعند معاتبتها للسائق تعدى عليها بالسب، كما أمكن تحديد سائق الأتوبيس، وبمواجهته قال إنه طلب من الشاكية الركوب من الباب الخلفي كون الأمامي مخصص لنزول الركاب ما أدى إلى استيائها وحدوث مشادة كلامية بينهما.


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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