وادي الفروسية يستضيف البطولة الثانية لقفز الموانع (فيديو)

استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، البطولة الثانية لقفز الموانع للدرجات الخامسة والسادسة بقسميها، إلى جانب البطولة الدولية للأعمار السنية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية.

ويأتي تنظيم هذه البطولة استمرارًا للنجاحات التي حققها الوادي في استضافة البطولات المحلية والدولية لرياضة الفروسية منذ تطويره من قبل الوزارة، إذ أصبح منصة بارزة لدعم وتطوير رياضة الفروسية في مصر.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الأنشطة الرياضية، وتوفير بيئة مناسبة لرياضيي الفروسية للمنافسة وفق أعلى المعايير.