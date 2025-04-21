كيفية التخلص من الضغط النفسي؟.. خطوات بسيطة هتسهل عليك الدنيا

يتعرض الفرد لضغوط نفسية ومشكلات يومية تُؤثر على مشاعرهم وسلوكهم في التعامل مع الآخرين، ولذلك تٌقدم الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، عبر بودكاست «ستايل بوك» الخاص بـ«الوطن»، كيفية التخلص من الضغط النفسي؟.

التخلص من الضغط النفسي

هناك العديد من النصائح التي قدمتها الكاتبة الصحفية هدى رشوان عبر بودكاست «ستايل بوك» للتخلص من الضغط النفسي الذي يمر به الإنسان ومنها:

-أخذ وقت كافٍ من النفس العميق، خاصة لحظة التفكير في الأمور بشكل زائد.

-تحريك الجسم لمدة 10 دقائق سواء عن طريق المشي، أو بعض التمارين الرياضية؛ لأن الحركة تٌساعد على إفراز هرمونات السعادة.

-تقسيم الأمور اليومية على فترات.

-التحدث مع الآخرين سواء الأصدقاء أو الأهل.

-تناول الأطعمة الخفية والنوم لوقت كافٍ وشرب كمية كبيرة من الماء.

-الجلوس في مكان هادئ.

-عدم الموافقة على الأمور والاعتذار على أي ضغط.

-الابتعاد عن الجلوس أمام الشاشات الإلكترونية.

-مُمارسة القراءة وغيرها من الأنشطة.