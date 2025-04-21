عبد المحسن سلامة: تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني احترامه للصحفيين ودور الصحافة المهم في التنوير والتوعية، بالإضافة إلى مساندتها للدولة المصرية في مشروعاتها القومية والحيوية في مختلف المجالات.

وأشار الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، إلى أنه ناقش مع وزير الإسكان توفير عدد كافٍ من الشقق السكنية والأراضي المخصصة للإسكان، بما يتناسب مع احتياجات الصحفيين من مختلف الشرائح، وفي المحافظات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، وافق المهندس شريف الشربيني على تخصيص 1500 شقة في المدن الجديدة، و328 قطعة أرض سكنية، ما يتيح استفادة 1828 صحفيا من هذه المشروعات في المرحلة المقبلة.

وجرى مراعاة التنوع الجغرافي وتنوع الأسعار لتوسيع قاعدة المستفيدين من الصحفيين في المحافظات.

وقال «سلامة» إنه سيعلن خلال الأسبوع الجاري عن مشروع إسكاني ضخم ضمن برنامجه الانتخابي، وفي إطار الحزمة الاقتصادية التي وعد بتقديمها لأعضاء النقابة، موضحا أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات جميع شرائح الصحفيين، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، إضافة إلى وحدات إسكان متميز.

وأشار إلى أن المشروع سيتضمن وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وكذلك في محافظات مختلفة، مع مراعاة تنوع المساحات لتلبية احتياجات الظروف المعيشية المختلفة لأعضاء النقابة.

وأكد أن المشروع سيشمل عددا كبيرا من الوحدات السكنية، ما يتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الصحفيين للاستفادة منه، موشحا أنه في حال توفر وحدات إضافية، قد يُسمح لمن حصلوا على وحدات سابقة بالتقدم مجددا، ولكن الأولوية ستكون لمن لم يحصلوا على سكن.

وأضاف أن المشروع يتضمن أراضٍ مخصصة للبناء، لتلبية رغبات الزملاء الذين يفضلون بناء مساكن خاصة لهم ولأسرهم، مؤكدا أن تصميم المشروع تم بناء على دراسة دقيقة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعية العمومية، حرصا على تقديم حلول عملية ومناسبة.