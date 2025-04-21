طرح برومو فيلم «المشروع X» بطولة كريم عبد العزيز تمهيدًا لعرضه في السينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «المشروع X» البرومو التشويقي الرسمي للعمل، وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث إن العمل من بطولة النجم كريم عبدالعزيز، ويُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم 2025.

تفاصيل برومو فيلم المشروع X

وظهر كريم عبدالعزيز في البرومو بعدّة مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق، ما أعطى لمحة عن أجواء الفيلم التي تجمع بين الأكشن والغموض، وسط توقعات بطرح العمل خلال موسم الصيف أو عيد الأضحى السينمائي.

أبطال فيلم المشروع X

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب كريم عبد العزيز، من أبرزهم ياسمين صبري، إياد نصار، احمد غزي، مريم الجندي، وعصام السقا، وهنا الزاهد وماجد الكداوني ضيوف شرف.

وتدور أحداث فيلم «المشروع X» حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة (الجونة)، ويخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما.