أمانة الاستثمار بـ«الجبهة الوطنية» تعتزم وضع ورقة سياسات اقتصادية ضمن برنامج الحزب

تعتزم أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وضع ورقة سياسات اقتصادية ضمن البرنامج الاقتصادي للحزب.

وصرحت «نصر» خلال فعاليات اللقاء الثاني لأمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية؛ بأنه من المقرر الانتهاء من إعداد الورقة وطرحها للمناقشة على الجهات التنفيذية داخل الحزب في القريب العاجل.

واستعرضت خلال الاجتماع الثاني لأمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية، سبل دعم بيئة الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص وإعطاء الأولوية للشباب والمرأة وتمكينها بما يعزز قدرات الاقتصاد الوطني، ويتضمن ذلك التصور وضع استراتيجية لتمكين الفئات المهمشة والأولى بالرعاية ضمن مقتضيات التنمية الشاملة التي أقرتها الجمهورية الجديدة.

الأوضاع الراهنة فرضت على الجميع ضرورة وضع رؤى اقتصادية تعبر عن واقعنا الحالي

وقالت إن الأوضاع الراهنة فرضت على الجميع ضرورة وضع رؤى اقتصادية تعبر عن واقعنا الحالي بما يساعد في إفساح المجال أمام القطاع الخاص وإطلاق يد الاستثمار المحلي باعتباره المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين الفئات المهمشة باعتبارها حجر الزاوية في مقتضيات الإصلاح والتنمية.

وصرحت أمينة الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، بأنه ينبغي على الخبراء والمختصين الإدراك بأن الاستثمار لا يمكن اختزاله في صورة أرقام ومؤشرات صماء ولكنه بناء متكامل يرتكز على الثقة في الرؤى الإصلاحية وسياسيات وبيئة محفزة وجاذبة تتضمنها إجراءات وجهود حقيقية نحو الإصلاح المتكامل.