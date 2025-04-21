مسلم يكشف سبب تأجيل حفل زفافه: لا توجد خلافات

مسلم يكشف سبب تأجيل حفل زفافه: لا توجد خلافات

مسلم يكشف سبب تأجيل حفل زفافه: لا توجد خلافات

قرر المطرب مسلم تأجيل حفل زفافه، الذي كان من المقرر إقامته اليوم، بسبب بعض التجهيزات التي لم تكتمل في الوقت المحدد، مؤكدًا أن الحفل سيتم خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كل التحضيرات.

مسلم يكشف سبب تأجيل حفل زفافه

ونفي مسلم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تمامًا ما تم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصاله عن خطيبته، مشددًا على أن العلاقة مستمرة، وأن التأجيل لا يتعلق بأي خلافات شخصية.

وكان حفل الزفاف من المقرر إقامته مساء اليوم في أحد الأماكن الخاصة، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين فقط، في أجواء عائلية بعيدًا عن الأضواء.

إيقاف مسلم عن العمل

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت منذ فترة إيقاف المطرب مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

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