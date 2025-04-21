حلقة خاصة من جبل التجلي.. أحمد موسى يكشف مشروعات الدولة في سانت كاترين غدا

حلقة خاصة من جبل التجلي.. أحمد موسى يكشف مشروعات الدولة في سانت كاترين غدا

حلقة خاصة من جبل التجلي.. أحمد موسى يكشف مشروعات الدولة في سانت كاترين غدا

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عرض حلقة خاصة من برنامجه «على مسئوليتي» يومي الثلاثاء والأربعاء، مباشرة من منطقة جبل سانت كاترين، إذ يجرى تسليط الضوء على الجهود التنموية والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في هذه البقعة الفريدة.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كاميرا برنامجه هي أول كاميرا تدخل إلى البقعة المباركة في سانت كاترين، مشيرًا إلى أنها المكان الوحيد المقدس في العالم، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم.

وأضاف أن المشاهدين يكونون على موعد مع تغطية ميدانية حصرية للمشروعات القومية التي يجري تنفيذها ضمن خطة تطوير سانت كاترين، في إطار رؤية الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز روحي وسياحي عالمي.




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