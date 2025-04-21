استخدامات مختلفة للأسبرين بخلاف علاج الصداع.. منها إزالة البقع

كتبت: عبير خالد

الأسبرين واحد من أشهر الأدوية على الإطلاق، والذي كثرت شهرته بسبب اعتبارها علاجًا فعالًا للصداع، إلا أن هناك بعض الاستخدامات الأخرى له، التي قد لا يعرفها البعض، بخلاف استخدامه الطبي، والتي منها ما يتعلق بإزالة بقع العرق من الملابس إلى تخفيف لدغات الحشرات وغيرها، وفقًا لـ«Brightside».

التخفيف من لدغات الحشرات

من الاستخدامات الأخرى للأسبرين بخلاف الصداع، أنها تساعد بدورها في تخفيف لدغات الحشرات، التي قد تتعرض لها في بعض الأحيان، فالأسبرين يمكن أن يساعد في تقليل التورم الناتج من لدغات الحشرات، بالإضافة إلى تهدئة آثار الحكة الناتجة من لدغات الناموس أو ما شابه، وذلك عبر العمل على وضع الأسبرين لبضع لحظات ليصبح مبللًا، ومن ثم ضعه على المنطقة المصابة لبضع دقائق.

إزالة بقع العرق من الملابس

يساعد الأسبرين على إزالة بقع العرق من الملابس، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة، وذلك عبر إذابة قطعة من الأسبرين في الماء الدافئ، وتركها على البقع لأطول فترة ممكنة، كأن تتركها طوال الليل على سبيل المثال، ومن ثم اغسل ملابسك لتلاحظ الاختلاف الذي حدث بعد استخدام قطعة الأسبرين الصغيرة.

التخلص من تجاعيد الشعر

تجاعيد الشعر من المشكلات الأزلية التي يبحث الكثيرون عن إيجاد حلول لها، لهذا يمكن تجربة إذابة قطعة من الأسبرين في كمية من الماء الدافئ، ومن ثم وضعه على الشعر وتركه لمدة 15 دقيقة، من أجل الحصول في الأخير على أفضل نتيجة ممكنة، ومن ثم يتم شطف وغسل الشعر جيدًا للحفاظ على صحته.