نشأت الديهي ناعيا البابا فرنسيس: كان رمزا للتواضع والصدق والنقاء

نعى الإعلامي نشأت الديهي، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ88 عامًا.



وقال «الديهي» خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»: «ودع العالم هذا الرجل الثمانيني الذي يمكن أن نختصر ونختزل طريقه في كلمة واحدة هي التواضع، هذا الرجل الورع كان صوتًا للسلام والإخاء».

البابا فرانسيس كانت له علاقات وطيدة بكل دول العالم



وأضاف: «تواضعه الجم كان يُدرس وكأنه يعطي هؤلاء درسا بليغا في التواضع وأن الدنيا متفاتة، وكان رجلا صادقًا ونقيًا مؤمنًا بما يفعل، وكان البابا فرنسيس له علاقات وطيدة بكل دول العالم وهذا ظهر في الرثاء الذي خرج له من البيت الأبيض والكرملين وإيطاليا وسويسرا والرئيس العراقي واللبناني والأمين العام للأمم المتحدة».

تنديد البابا فرنسيس بجرائم الاحتلال الإسرائيلي



تابع :«حتى حركة حماس نعت هذا الرجل وقالت صوت ديني بارز ندد بجرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، وكذلك أكدت برقية عزاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفاتيكان بأنه كان رمزًا للسلام».