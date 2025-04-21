الفاتيكان تدخل فترة «الكرسي الشاغر».. وغلق مكتب وغرفة البابا فرنسيس

الفاتيكان تدخل فترة «الكرسي الشاغر».. وغلق مكتب وغرفة البابا فرنسيس

الفاتيكان تدخل فترة «الكرسي الشاغر».. وغلق مكتب وغرفة البابا فرنسيس

أعلنت دولة الفاتيكان ختم مكتب البابا فرنسيس وغرفته في القصر الرسولي بالفاتيكان، عقب وفاته صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

جاء في تقرير وفاة قداسة البابا فرنسيس، الصادر عن البروفيسور أندريا أركانجيلي، مدير دائرة الصحة والنظافة في دولة حاضرة الفاتيكان، أن أسباب الوفاة تعود إلى سكتة دماغية، دخل إثرها في غيبوبة، تلاها انهيار قلبيّ دوراني غير قابل للعلاج، وقد فارق قداسته الحياة صباح الاثنين، في تمام الساعة السابعة وخمسٍ وثلاثين دقيقة، في مقرّ إقامته في بيت القديسة مارتا بالفاتيكان.

بعد الإعلان عن وفاة قداسة البابا فرنسيس، استبدل الموقع الرسميّ للكرسي الرسولي (الفاتيكان) شعار النبالة المعهود، إيذانًا بدخول فترة «الكرسي الشاغر» Sede Vacante، والتي ستستمرّ حتى انتخاب بابا جديد، وخلال هذه الفترة، يستبدل التاج البابوي، إلى المظلة، والتي ترمز إلى غياب البابا.

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