«القومية للأنفاق» تكشف عن تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة، مؤكّدة حرصها على ربط الماضي بالحاضر في قلب القاهرة ففي إطار الحرص على دمج الهوية المصرية الأصيلة مع أحدث وسائل النقل، إذ يأتي تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة لمترو أنفاق القاهرة مستلهمًا من روح الفن الفرعوني، الذي يُجسد عبقرية الحضارة المصرية القديمة في أدق التفاصيل.

تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة يستند إلى ملامح الفرعون

وأكّدت الهيئة القومية للأنفاق في تقرير لها، أنّ الخطوط والأشكال في هذا التصميم تستند إلى ملامح الفرعون، لتُعبّر عن هوية بصرية قوية ومتفردة، تُجسد عمق وأصالة الثقافة المصرية، موضحة أنَّ التصميم لا يُعد مجرد واجهة حديثة للقطار، بل هو تعبير فني راقٍ يدمج بين الماضي العريق والحاضر المتطور، في تجربة تنقل تُشعر المواطن بالفخر والاعتزاز بهويته، ويأتي هذا التوجه في إطار «رؤية مصر 2030»، التي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية والحضارية في مشروعات التنمية المستدامة، ودمج عناصر الابتكار والتميّز في البنية التحتية الحديثة.