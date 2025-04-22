«القومية للأنفاق» تكشف عن تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة

«القومية للأنفاق» تكشف عن تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة

«القومية للأنفاق» تكشف عن تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة، مؤكّدة حرصها على ربط الماضي بالحاضر في قلب القاهرة ففي إطار الحرص على دمج الهوية المصرية الأصيلة مع أحدث وسائل النقل، إذ يأتي تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة لمترو أنفاق القاهرة مستلهمًا من روح الفن الفرعوني، الذي يُجسد عبقرية الحضارة المصرية القديمة في أدق التفاصيل.

تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة يستند إلى ملامح الفرعون

وأكّدت الهيئة القومية للأنفاق في تقرير لها، أنّ الخطوط والأشكال في هذا التصميم تستند إلى ملامح الفرعون، لتُعبّر عن هوية بصرية قوية ومتفردة، تُجسد عمق وأصالة الثقافة المصرية، موضحة أنَّ التصميم لا يُعد مجرد واجهة حديثة للقطار، بل هو تعبير فني راقٍ يدمج بين الماضي العريق والحاضر المتطور، في تجربة تنقل تُشعر المواطن بالفخر والاعتزاز بهويته، ويأتي هذا التوجه في إطار «رؤية مصر 2030»، التي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية والحضارية في مشروعات التنمية المستدامة، ودمج عناصر الابتكار والتميّز في البنية التحتية الحديثة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا