«الفنون التشكيلية» يستضيف ورشة «سيناء أرض الفيروز 2» احتفالاً بالذكرى الـ 43 للتحرير

«الفنون التشكيلية» يستضيف ورشة «سيناء أرض الفيروز 2» احتفالاً بالذكرى الـ 43 للتحرير

«الفنون التشكيلية» يستضيف ورشة «سيناء أرض الفيروز 2» احتفالاً بالذكرى الـ 43 للتحرير

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، اليوم، مجموعة ورش فنية بعنوان «سيناء أرض الفيروز 2» احتفالا بعيد تحرير سيناء الـ 43، بمتحف محمد محمود خليل وحرمه تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية، وذلك ابتداء من الساعة 10 صباحاً والحضور مجاناً.

وفي إطار البرنامج الفني والثقافي الذي أعدته وزارة الثقافة ينظم القطاع أيضا جولة جديدة من مشروع «بستان الإبداع» وذلك غدا الأربعاء تحت عنوان «سيناء جوهرة مصر».

استمرار ملتقى فنون البادية حتى 27 أبريل

كما تستمر فعاليات وزارة الثقافة احتفالا بعيد تحرير سيناء، في العرض حيث تستمر فعاليات ملتقى سيناء الأول لفنون البادية حتى 27 أبريل الجاري. ويتضمن الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان مختلف فنون البادية، عددا من الفنون المعبرة عن ثقافة البادية وبفنها الموسيقى والفنون الشعبية والشعر والحرف التراثية.

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