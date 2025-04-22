جوائز وقواعد جديدة في النسخة الـ 98 من حفل توزيع جوائز أوسكار.. تعرف عليها

كتبت - نورهان نصرالله



حددت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المنظمة لجوائز أوسكار قواعد جديدة للجوائز لوائح الحملات الترويجية، ومواعيد رئيسية لحفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل في نسخته الـ 98، المقرر إقامته في 15 مارس 2026.

وكشفت الأكاديمية في بيانها، جميع المواعيد المتعلقة بحفل توزيع الجوائز الشهير، حيث تبدأ فترة التصويت على الترشيحات من يوم الاثنين 12 يناير حتى يوم الجمعة 16 يناير، وسيتم الإعلان عن المرشحين الرسميين يوم الخميس 22 يناير، يليه حفل غداء مُرشّحي الأوسكار السنوي يوم الثلاثاء 10 فبراير. سيبدأ التصويت النهائي لتحديد الفائزين يوم الأربعاء 26 فبراير، وينتهي يوم الأربعاء 5 مارس، أي قبل عشرة أيام من الحفل المُباشر، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أوسكار تسمح للاجئين بترشيح أفلامهم في فئة أفضل فيلم دولي

كما استحدثت الأكاديمية المنظمة لجوائز أوسكار، جائزة جديدة باسم «الإنجاز في اختيار الممثلين»، وذلك تقديرًا للتعاون الإبداعي بين مسئول اختيار الممثلين «الكاستينج داريكتور» وصانعي الأفلام والمنتجين في تشكيل طاقم التمثيل للفيلم، بالإضافة إلى تم توسيع نطاق الترشيح في فئة الأفلام الروائية الدولية لتشمل اللاجئين من صناع الأفلام أو من يحملون وضع اللجوء، من خلال البلاد المقيمين فيها.



قواعد جديدة في النسخة الـ 98 من جوائز أوسكار



كما تشمل القواعد المُحدَّثة إلزام أعضاء الأكاديمية مشاهدة جميع الأفلام المرشّحة ضمن فئة معيّنة للتأهل للتصويت في الجولة النهائية، ورغم أنّه من المستغرب عدم وجود شرط رسميّ مُسبقًا، إلا أنّ تساؤلاتٍ لا تزال قائمة حول كيفية تخطيط الأكاديمية للتحقق من الامتثال وتطبيق هذه القاعدة، بالإضافة إلى التدقيق في استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يكون استخدامه ضمن المعقول ولا يطغى على العنصر البشري وأداء المواهب في الأعمال السينمائية.