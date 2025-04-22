خبير بيئي: المنطقة العربية ليست بعيدة عن أماكن الكوارث المناخية

كتب: مصطفي حسين

قال حسان التليلي الخبير في السياسات البيئية، إنّ الكوارث المناخية لم تستثني أي منطقة في العالم بما فيها المنطقة العربية، مشيرًا إلى أنّ التغيرات المناخية باتت تهدد الموارد الطبيعية والتوازن البيئي بشكل غير مسبوق.

النشاط البشري هو العامل الأساسي في الكوارث

وأوضح التليلي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التغير المناخي له عدّة أسباب وبعضها طبيعي، إلا أنّ الدراسات الميدانية والأبحاث العلمية أثبتت أنّ النشاط البشري هو العامل الأساسي في تفاقم هذه الظواهر.

الوقود الأحفوري يخلق بيئة غير مستقرة

وأشار إلى أنّ الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري مثل النفط والفحم، إلى جانب الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية بسبب النمو السكاني، ساهم في خلق بيئة غير مستقرة ومهددة بالكوارث.

وأكد التليلي أنّ الإنسان يتعامل مع الطبيعة، بشكل عشوائي وغير مسؤول، ما دفع كوكب الأرض إلى الرد الطبيعي، عبر سلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة، مثل ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، وذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي.

وشدد الخبير البيئي على أنّ العالم العربي ليس في مأمن من التغيرات، هناك دراسات علمية تؤكد أنّ المنطقة ستشهد فترات جفاف طويلة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا على المستويين المحلي والدولي للحد من التأثيرات الكارثية المحتملة.