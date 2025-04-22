رئيس «الشيوخ» ينعى بابا الفاتيكان: نموذج للتسامح وداعم قضايا الضعفاء

رئيس «الشيوخ» ينعى بابا الفاتيكان: نموذج للتسامح وداعم قضايا الضعفاء

رئيس «الشيوخ» ينعى بابا الفاتيكان: نموذج للتسامح وداعم قضايا الضعفاء

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، كما نعى باسم المجلس والأمة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، معبرًا عن خالص التعازي للمسيحيين في مصر والعالم.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بالبابا الراحل، واصفًا إياه بـ«نموذج للسلام والمحبة والتسامح»، و«صوتًا نقيًا للحكمة»، مؤكدًا على جهوده في نشر السلام ودعم قضايا المستضعفين واللاجئين، لاسيما دفاعه عن فلسطين وأهل غزة.

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