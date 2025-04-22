أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025.. استقرار الزيت والسكر

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإعلان أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025 والمقرر صرفها يوم الخميس بعد المقبل الموافق 1 مايو، لكل حاملي البطاقات التموينية.

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استقرار أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025 دون تغيير، خاصة وأنه يتزامن مع مد المهلة التي أعلن عنها الدكتور شريف فاروق وزير التموين بشأن استمرار صرف المنحة الإضافية لحاملي البطاقات حتى شهر مايو المقبل بدلا من انتهاء صرفها في أبريل الجاري.

أسعار السلع التموينية

وتأتي أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025 كما هي خاصة في السلع الأساسية ومنها الزيت بـ30 جنيها للعبوة الـ800، والسكر بـ 12.60 جنيه للكيلو، وتشمل قائمة الأسعار كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- .علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

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10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه.