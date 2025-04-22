محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، واللجنة التنسيقية التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار جهود التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل خاص على المجتمعات الريفية في الدلتا والصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي - منظمة الفاو، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ومقررة المجلس القومي للمرأة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، وأحمد حمدي، منسق المشروع بالمحافظة - منظمة الفاو، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس مجدي عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، والمهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، والمهندس خالد أبو العطا، مدير عام الزراعة، والدكتور محمد الجنزوري، ممثل جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، بالإضافة إلى مزارع ومزارعة كممثلين عن مستفيدي المشروع من أبناء المحافظة.

استعراض أهداف المشروع ومكوناته الأساسية

استعرض الاجتماع أهداف المشروع ومكوناته الأساسية، والتدخلات التي تم تنفيذها حتى الآن، والمدارس الحقلية التي تم إنشاؤها، ومعايير اختيار القرى، وأهم نتائج الموسم الصيفي الماضي، إلى جانب التحديات التي واجهت التنفيذ خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة خطة العمل المستقبلية وسبل الدعم المطلوبة لضمان استدامة النتائج، بما في ذلك التقنيات الحديثة لزراعة الأرز والقمح.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية تعزيز التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ليشمل مجالات جديدة مثل التصنيع، وتنفيذ البرامج الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية، قائلًا: «كفر الشيخ في مقدمة المحافظات الزراعية، حيث ننتج نحو ثلث إنتاج الأرز و42% من الناتج القومي للأسماك، وعلينا أنّ نهتم أيضًا بالتنمية الصناعية التي تقوم على المحاصيل الزراعية لتوفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والصادرات».

وأكد المحافظ، على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتعزيز الممارسات الناجحة، مشددًا على ضرورة دعم شباب وسيدات المزارعين في الأنشطة الزراعية الميدانية، بما يسهم في تحقيق الأثر المجتمعي المنشود.

تنفيذ زيارة ميدانية إلى إحدى المدارس الحقلية النموذجية

وعقب الاجتماع، قام محافظ كفر الشيخ والمشاركون بزيارة ميدانية إلى إحدى المدارس الحقلية النموذجية، حيث اطلعوا على نماذج من تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا، والممارسات الزراعية المستدامة التي ينفذها المزارعون في الحقول بمركز دسوق.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج التمويل المناخي الدولي المقدم من كندا، ويهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من القطاع الزراعي، وزيادة قدرة الفئات الضعيفة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز اقتصاديات ريفية مرنة ومستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ادعم شباب المزارعين، وزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير فرص العمل، لتحقيق التنمية الزر

اعية المستدامة.