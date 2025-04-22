عبد المحسن سلامة: أنا مرشح لكل الصحفيين وهدفي النهوض بالمؤسسات وتعزيز مكانتها

أكد عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في الانتخابات المقرر لها 2 مايو المقبل، أن هدف حملته الأساسي يتمثل في الاستماع إلى مطالب الجمعية العمومية وفهم رغباتها والعمل الجاد على تحقيقها، مشيرًا إلى أن النقابة لابد أن تعكس تطلعات أعضائها وتدافع عن مصالحهم بشكل حقيقي وفعّال.

استعراض رؤية عبد المحسن سلامة بشأن مشروع الإسكان للصحفيين

وفي مؤتمر صحفي خصصه لاستعراض رؤيته بشأن مشروع الإسكان للصحفيين، شدد سلامة على أهمية دعم وكالة أنباء الشرق الأوسط، معتبرًا إياها الوكالة الوطنية التي ينبغي أن تحظى بكل الدعم والمساندة، وأضاف: «طموحي أن تصبح هذه الوكالة بمثابة منصة إعلامية كبرى تضاهي كبرى الوكالات العالمية، وألا يقتصر دورها على كونها وكالة رسمية فقط».

وأوضح سلامة أنه لا يمثل مؤسسة بعينها، ولا ينتمي لأي تيار أو فئة، بل هو مرشح لكل المؤسسات الصحفية، مؤكدًا أن كل الصحف هي بيت واحد، وأن دعمه موجه لكل المؤسسات من دون استثناء، وقال: «الهدف الحقيقي هو النهوض بهذه المؤسسات وتعزيز مكانتها».

إعداد لائحة جديدة للقيد

وأكد إنّه لن تكون هناك لجنة قيد جديدة، قبل إعداد لائحة جديدة للقيد، مضيفا أنّ إعداد لائحة القيد في النقابة لن يستغرق وقتًا طويلًا ولن يُعطّل أحدًا، بل يمكن الانتهاء منها خلال شهرين أو ثلاثة.

المرحلة الحالية تستوجب النهوض بكل القطاعات

وتطرق إلى الأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى ما يحدث في غزة والمؤامرات التي تتعرض لها مصر، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستوجب النهوض بكل القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصحافة، كما أشار إلى حالة الضعف التي يعاني منها الصحفيون على مستوى الدخل والمكانة، مشددًا على ضرورة العمل لمعالجة هذه الأزمة.

وأكد سلامة أن الحريات ستكون من القضايا المحورية التي سيتصدى لها في حال فوزه، مستشهدًا بتجربة الكاتب الراحل إبراهيم نافع، الذي وصفه بأنه «أكثر من دافع عن حرية الصحافة»، وقال: «أنا رجل إنجازات لا شعارات، وسأتصدى لهذا الملف بكل قوة من أجل استعادة مكانة الصحفي والمهنة».

وفي سياق آخر، أكد إطلاق أكبر مشروع سكني حتى الآن، من حيث عدد الوحدات وتنوع المواقع والمساحات، يضم نحو 1500 قطعة أرض، بالإضافة إلى 328 قطعة أخرى، موزعة على معظم المدن الجديدة في مصر، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، بدر، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، مدينة ناصر غرب أسيوط، الشروق، العاشر من رمضان، السادات، وبرج العرب.



