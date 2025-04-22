«القومي للترجمة» يحتفل باليوم العالمي للكتاب بخصم 50% على إصداراته غدا

يقدّم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي غدًا، خصما بنسبة 50% على بعض من أهم وأبرز العناوين القيمة في جميع المجالات بمنفذ البيع في مقر المركز على مدار اليوم، وذلك في ضوء احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي للكتاب.

الإصدارات المخفّضة للمركز القومي للترجمة

وأوضح المركز القومي للترجمة في بيان، أنّ القائمة تحتوي على كثير من العناوين الصادرة عن المركز، ومنها كتاب «صعود الفراعنة وسقوطهم» ترجمة أحمد زكي أحمد، و«مسرح ما بعد الدراما» ترجمة مروة مهدي عبيدو، و«مصالح مقدسة» ترجمة أحمد الشيمي، و«مقدمة في نظرية المعرفة» ترجمة محمد باشا.

كما تتضمن القائمة بحسب المركز القومي للترجمة كتب «أسس الكيمياء الفيزيائية» ترجمة أحمد السماحي وفتح الله الشيخ، و«الكولونيالية الجديدة» ترجمة علي الغفاري، و«لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم» ترجمة أسامة رسلان، و«كارل يونج» ترجمة أحمد عمرو عبد الله، و«نار جميلة» ترجمة أمل جمال، و«بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي» ترجمة مجدي جرجس.

وتتضمن القائمة أيضا، كتب «المباحث العلمية البينية» ترجمة محمد عناني، و«شرح الديانات لابنتي» ترجمة رانية حمدي، و«ثمن عدم المساواة» ترجمة لبنى الريدي ومنال قابيل، و«فجر الثقافة البشرية» ترجمة عبده الريس.