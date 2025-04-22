نجل الفنان نعيم عيسى يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. يرقد في العناية المركزة منذ 10 أيام

كتبت: أمنية سعيد

يمر الفنان المصري، نعيم عيسى، بوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله بشكل عاجل إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية، وقد أفاد الأطباء المشرفون على حالته بأنه يعاني من التهاب رئوي حاد، وهي حالة استدعت ضرورة وضعه على أجهزة التنفس الصناعي لمساعدته في عملية التنفس.

تطورات الحالة الصحية للفنان نعيم عيسى

الفنان سامي عيسى نجل الفنان نعيم عيسى، كشف في حديثه لـ«الوطن» تطورات الحالة الصحية للفنان المصري، الذي يرقد على سرير مستشفى العناية المركزة منذ يوم 12 أبريل الحالي، متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوي حاد أفقده القدرة على التنفس الطبيعي، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وبعده قرر الأطباء إجراء شق حنجري لمساعدته في عملية التنفس بدلًا من خراطيم الأجهزة.

وعن استقرار الحالة الصحية، يقول نجل الفنان نعيم عيسى إنّه لا يوجد تحسن في الحالة حتى الآن، إلا أنّها شبه مستقرة، كما أنّه أحيانًا ما يُعاني من انخفاض درجة الوعي، فضلًا عن عدم قدرته على الكلام، يقول سامي عيسى: «امبارح مكانتش منتبه ومش في وعيه خالص، لكن لما دخلت له آخر مرة بليل كان فايق وابتسم ليا وحاول يكلمني لكن طبعا مقدرش يتكلم، ومن يومين شاورلي بإيده كده وكان عايز يروح».

وطالب محبي الفنان وجمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، وأن يتجاوز هذه المحنة، مشيرًا إلى الاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل نقابة الممثلين المصرية لحالة والده الصحية متمثلة في الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين، الذي لا يزال على تواصل دائم معهم للاطلاع على آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بصحة والده، وأنه لم يتوانَ في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة التي تحتاجها حالته: «من يومين كده كان والدي حالته حرجة جدًا والدكتور أشرف زكي كلمنا أكتر من 5 أو 6 مرات على مدار اليوم عشان نطمن عليه».

تاريخ الفنان نعيم عيسى

والفنان القدير نعيم عيسى، الذي يبلغ من العمر 92 عامًا حيث ولد في شهر يناير من عام 1933، بدأ رحلته الفنية المثرية من خشبة المسرح، وقد كانت له محطات فنية مهمة بالتحاقه بفرقة الفنان الراحل فؤاد المهندس «مدبولي» وفرقة الإسكندرية المسرحية، ليقدم خلال مسيرته المسرحية عددًا من الأعمال الخالدة التي رسخت في ذاكرة الجمهور، من بينها مسرحيات «ناس كده وكده»، و«ريا وسكينة»، و«الواد سيد الشغال».

ولم يقتصر إبداع الفنان نعيم عيسى على المسرح فحسب، بل امتد ليشمل شاشة السينما والتلفزيون، حيث شارك في قائمة طويلة من الأعمال البارزة التي تنوعت بين الدراما والأكشن والكوميديا. من أبرز هذه الأعمال السينمائية نذكر أفلامًا مثل «الجوع»، و«أصدقاء الشيطان»، و«سفر الأحلام»، و«مين فينا الحرامي»، و«سري للغاية»، و«الهلفوت»، و«تمضي الأيام»، و«إسكندرية ليه»، و«المتسول»، وصولًا إلى أعمال حديثة نسبيًا مثل فيلم «الباشا تلميذ».