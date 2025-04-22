وزير الخارجية يرحب بنظيره اللبناني في زيارة تاريخية لتعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية يرحب بنظيره اللبناني في زيارة تاريخية لتعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية يرحب بنظيره اللبناني في زيارة تاريخية لتعزيز العلاقات بين البلدين

كتب: نرمين عفيفي

رحب السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، بنظيره اللبناني في زيارته لمصر، مؤكدا أنها تأتي في مرحلة تاريخية شديدة الحساسية، والتي يكتنفها ظرف إقليمي معقد، إذ جرى التباحث اليوم حول العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، ووفرت هذه المناسبة فرصة مواتية لتناول كيفية تطوير العلاقات على كافة الأصعدة.

وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه جرى التوافق اليوم على إعطاء دفعة لهذه العلاقات ونقلها لآفاق أرحب تجسيدا لأواصر الصداقة بين الشعبين الشقيقين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الللبناني جوزيف عون.

وتابع وزير الخارجية أنه جرى التحدث حول قرب عقد اللجنة العليا المشتركة التي من المقرر أن تعقد في القاهرة برئاسة رئيسي الوزراء المصري واللبناني بمشاركة واسعة من وزراء البلدين، مشيرا إلى أن هناك دعوة مقدمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى مصر، وجار العمل على تحديد توقيت الزيارة التي تجرى قريبا.

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