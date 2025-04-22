وزير خارجية لبنان: ندعم المقاربة المصرية تجاه الأزمات الإقليمية والحرب في غزة

كتبت - رشا فؤاد

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، إن المباحثات مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، وتفعيل اللجنة العليا والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين، موضحا أن لبنان عانى خلال الفترة السابقة من أزمات اقتصادية وسياسية، وكان هناك فراغ على رأس الدولة، لذا نتمنى مع الحقبة الجديدة تعزيز العلاقات مع كل البلدان الشقيقة وتحديدا مع مصر.

أضاف «رجي» خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لبنان يستضيف 1.5 مليون نازح سوري، وأصبحوا لاجئين اقتصاديين وبإمكانهم العودة إلى بلدهم، لكن يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي مقاربة جديدة لمساعدة النازحين السوريين في بلدهم وليس في لبنان فقط.

وتابع: «لبنان أصبح عليه ثقل كبير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لذا يجب على السوريين العودة إلى بلدهم في أسرع وقت، كما تحدثنا أيضا عن الوضع الإقليمي بشكل عام، ونؤكد دعم لبنان للمقاربة المصرية تجاه الأزمات والحرب في غزة وسنساندكم في المطلق في سياستكم تجاه الشعب الفلسطيني والمأساة التي يعيشها».