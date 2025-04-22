«مياه الاإسكندرية» تعلن انقطاع الخدمة عن 4 مناطق بسبب أعمال صيانة

كتب- كيرلس مجدي

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن عدد من مناطق غرب المحافظة، بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، وحتى صباح يوم الأربعاء، وذلك بسبب تنفيذ أعمال صيانة طارئة للخط الناقل للمياه قطر 1000 ميليمتر برافع المنطقة الحرة.

وأوضحت شركة مياه الشرب في بيان رسمي، أن المناطق المتأثرة تشمل: السفن، الكابلات، الكينج مريوط بحري، ونجع حبون، مشيرة إلى أن الانقطاع سيبدأ من الساعة التاسعة مساءً اليوم، ويستمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الضغوط الطبيعية لشبكات المياه.

وأكدت الشركة أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، وتقليل مدة الانقطاع عن المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لضمان عودة الخدمة بالكفاءة المطلوبة.