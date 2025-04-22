النائب العام يستقبل وفدا من طلاب الجامعات لتبادل الخبرات القانونية

أستقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف ومدير النيابات، وفدا طلابيا من طلاب عدد من الجامعات، ومنهم طلاب كليات الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة، وجامعة فيينا بالنمسا، بلغ عددهم 40 طالبا، في زيارة دراسية تعليمية استضافها مكتب النائب العام.

تأتي الزيارة في إطار مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، حيث استهدفت تزويد الطلاب بفهمٍ متعمق للنظام القضائي المصري، والقانون الجنائي، والإجراءات القضائية، كما تضمن برنامج الزيارة تجارب ثقافية وزيارات سياسية ثرية.