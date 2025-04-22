النائب العام يستقبل وفدا من طلاب الجامعات لتبادل الخبرات القانونية

النائب العام يستقبل وفدا من طلاب الجامعات لتبادل الخبرات القانونية

النائب العام يستقبل وفدا من طلاب الجامعات لتبادل الخبرات القانونية

أستقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف ومدير النيابات، وفدا طلابيا من طلاب عدد من الجامعات، ومنهم طلاب كليات الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة، وجامعة فيينا بالنمسا، بلغ عددهم 40 طالبا، في زيارة دراسية تعليمية استضافها مكتب النائب العام.

تأتي الزيارة في إطار مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية، حيث استهدفت تزويد الطلاب بفهمٍ متعمق للنظام القضائي المصري، والقانون الجنائي، والإجراءات القضائية، كما تضمن برنامج الزيارة تجارب ثقافية وزيارات سياسية ثرية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا