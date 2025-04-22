تطوير الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة يتصدران توصيات مؤتمر العمل العربي في يومه الرابع

تطوير الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة يتصدران توصيات مؤتمر العمل العربي في يومه الرابع

تطوير الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة يتصدران توصيات مؤتمر العمل العربي في يومه الرابع

واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51 اجتماعاته لليوم الرابع على التوالي، إذ ينعقد في القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وتنظمه منظمة العمل العربية. وترأس وزير العمل محمد جبران وفد مصر الثلاثي، وشارك وفد وزارة العمل في كل اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر خلال أيام انعقاده، وحتى اليوم، حيث تم مناقشة البند الثامن بعنوان السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وقد تمحورت المناقشات حول السياسات الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة وواقع أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية والتقارير المقترحة لتطويرها وتقليل الفجوة الاقتصادية والحد من الفقر.

هذا وتضمنت التوصيات أهمية العمل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق أساسي للجميع وإدراج الحماية الاجتماعية الشاملة في الأطر الدستورية القانونية، وكذلك تمكين المرأة من خلال وضع سياسات شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.

كما ناقشت لجنة "العناقيد الاقتصادية"، مفهومًا وتحليلًا لوضع العناقيد الاقتصادية في الدول العربية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطويرها. كما تم استعراض تأثير العناقيد الاقتصادية على التنمية المستدامة وأهميتها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دور أطراف الإنتاج الثلاثة للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية. وقد قامت الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم وأكدت على توفير الدعم المعلوماتي والمالي لمساعدة أصحاب المشاريع التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطوير مؤشرات قياس أداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كافة العناقيد.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا