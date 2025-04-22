وزير الخارجية: لبنان يمر بمرحلة دقيقة والمجتمع الدولي مطالب بدعمه

كتب - نرمين عفيفي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إنه تطرق خلال المباحثات مع نظيره اللبناني يوسف رجي، إلى أهمية الدعم من المجتمع الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة وإعادة إعمار ما تم تدميره من قبل العدوان الإسرائيلي، وتم التأكيد على دعم مصر الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.

أضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني أنه جرى التطرق لمجمل الأوضاع في المنطقة سواء في سوريا أو في غزة أو الضفة الغربية واستمرار الأزمة الإنسانية الطاحنة في قطاع غزة، والتأكيد على استمرار الجهد المصري الصادق والمستمر مع قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة للعودة لوقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وتابع بأنه جرى التطرق للجهود المصرية لتثبيت التهدئة والعمل على إطلاق سراح المحتجزين وعدد كبير من الأسرى والوصول الكامل للمساعدات الطبية.