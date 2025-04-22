تفاصيل إنقاذ يد شاب بعد 12 ساعة جراحة في «طب الأزهر»

كشف الدكتور عبدالله صلاح السعدني، مدرس مساعد جراحة التجميل بكلية طب الأزهر بالقاهرة، عن تفاصيل واحدة من العمليات الجراحية النادرة والمعقدة، التي أُجريت لشاب تعرض لإصابة شبه بتر كامل في يده.

عملية جراحية نادرة في طب الأزهر

وأوضح عبدالله صلاح السعدني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، أن هذه الحالات نادرة للغاية نظرًا لطبيعة الإصابة، حيث لم يكن الأمر مجرد جرح في الأوتار، بل إصابة خطيرة تتطلب تدخلًا دقيقًا لإنقاذ الأنسجة.

وأضاف أن العملية استغرقت حوالي 12 ساعة، وكان التحدي الأكبر فيها هو استعادة التغذية الدموية لليد في أسرع وقت ممكن «كل دقيقة بتفرق عشان الأنسجة ما تموتش»، مشددًا على أهمية السرعة في التعامل مع مثل هذه الإصابات، مشيرًا إلى ضرورة إجراء الجراحة خلال أول 6 ساعات من الإصابة لزيادة فرص النجاح.

وتوجه السعدني بالشكر لفريق العمل المشارك في الجراحة، بدءًا من استقبال الحالة فورًا وتجهيز التحاليل والأشعة، مرورًا بفريق التخدير والعظام، وصولًا إلى جراحي الميكروسكوب المتخصصين في إعادة توصيل الأوعية الدموية بدقة شديدة.

لف الجزء المبتور في قطعة قماش مبللة

ووجّه نصيحة مهمة للجمهور، وهي في حال حدوث بتر أو إصابة مشابهة، يجب لف الجزء المبتور في قطعة قماش مبللة بمحلول ملحي أو ماء عادي، ووضعها في كيس بلاستيكي محكم، ثم تغليف الكيس بالثلج لحين الوصول إلى المستشفى، ما يمنح الأطباء فرصة أطول لإنقاذ الطرف المصاب.