الأكاديمية العسكرية تخرج دفعة جديدة من الأئمة بتوجيهات الرئيس السيسي

الأكاديمية العسكرية تخرج دفعة جديدة من الأئمة بتوجيهات الرئيس السيسي

الأكاديمية العسكرية تخرج دفعة جديدة من الأئمة بتوجيهات الرئيس السيسي

وجه الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوم الاحتفال بنخبة من أبناء الوطن من الأئمة الذين أتموا مخطط تدريبي متكامل، ضمن توجه الدولة لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني.

وقال «زاهر»، خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقد استمعنا لتوجيهاتكم واستعنا بما لدى القوات المسلحة من أدوات تأهيل، وعملنا جاهدين لإعداد جيل من أئمة يجمعون بين فقه الدين السمح وأبجديات واقع حاول أتباع الشيطان استقلامه واهمين مهزومين».

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