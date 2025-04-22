الموسيقار عاطف إمام يخضع لعملية جراحية.. ومصطفى كامل يدعو له

خضع الموسيقار عاطف إمام رئيس لجنة الخدمات بنقابة المهن الموسيقية، لعملية جراحية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، وحرص نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل على الدعاء له.

وكتب نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك: «دعواتكم لأخي الكبير وحبيبي دكتور عاطف إمام رئيس لجنة الخدمات، ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم بألف سلامة».