«آخر النهار» ينطلق بشكل جديد.. تامر أمين وخالد أبو بكر وراغدة شلهوب طوال الأسبوع

أعلنت شبكة تليفزيون النهار أن برنامج التوك شو الشهير على شاشتها «آخر النهار»، سيشهد انطلاقة جديدة تشمل تطويرا في الشكل والمحتوى بدءًا من السبت المقبل 26 أبريل.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار: «برنامجنا الرئيسي سيأخذ دفعة قوية حيث سيكون التوك شو الوحيد على القنوات المصرية الذي يُعرض سبعة أيام من السبت إلى الجمعة ويقدمه ثلاثة إعلاميين كبار لديهم خبرات مهمة، بعد أن تم الاتفاق مع خالد أبو بكر وراغدة شلهوب على الانضمام إلى تامر أمين وهو ما يفتح مجالاً لتعدد الملفات وتنوع مذاق وأسلوب تقديم المحتوى».

ومن جهته، كشف محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار، أن البرنامج سيُعرض على الهواء في موعده المعتاد الثامنة مساءً، وهو الموعد الذي ارتبط به المشاهدون لسنوات، حيث سيقدم تامر أمين حلقات السبت والأحد والاثنين ويقدم خالد أبو بكر حلقتي الثلاثاء والأربعاء وتشاركه راغدة شلهوب حلقة الخميس بينما تقدم راغدة حلقة الجمعة، وستكون هناك حلقات خاصة يجتمع فيها مقدمو البرنامج الثلاثة.

و«آخر النهار» أحد أهم وأقدم برامج التوك شو على الفضائيات المصرية حيث بدأ مع انطلاق شبكة تليفزيون النهار عام 2011.