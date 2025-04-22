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ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو المقبل

ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو المقبل

ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو المقبل

كتبت: نرمين عفيفي

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل، وذلك حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، قال الرئيس ترامب في خطاب موجه إلى الكونجرس الأمريكي عن الشرق الأوسط: «وجهت البنتاجون لاتخاذ عدة إجراءات بشأن الحوثيين في اليمن»، موضحا استهداف مخازن أسلحة وذخائر تابعة للحوثيين في اليمن.

وأضاف: «لن أسمح للحوثيين بتهديد ومهاجمة القوات الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر، أصدرت أوامر للبنتاجون بنقل قوات إضافية مجهزة للقتال إلى الشرق الأوسط».

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