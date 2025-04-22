بسمة وهبة عن شكوى نادين نجيم من الوحدة: أعاني مثلها

بسمة وهبة عن شكوى نادين نجيم من الوحدة: أعاني مثلها

بسمة وهبة عن شكوى نادين نجيم من الوحدة: أعاني مثلها

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على ظهور الفنانة اللبنانية نادين نجيم نسيب في مقطع فيديو تشكو من خلاله أنها لا تجد الشخص المناسب الذي تتجاذب معه أطراف الحديث، وأنها تشعر بالوحدة.

المعاناة من الوحدة

وقالت بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «هي فنانة من أكثر الفنانات اللبنانيات شهرة في الوطن العربي، فهي جميلة وموهوبة وشيك، وشفتني في الفيديو بتاعها، لكن من غير الحلاوة والجمال بتاعها».

وتابعت: «هذا الفيديو جعلني أشعر بنفس إحساس نادين نجيم، لأني أعاني من المرض والجراحات، وسأخضع لبعض الجراحات، وأنا راضية عن هذا ولست معترضة على الإطلاق، كما أنني أعاني من الوحدة».

خطوات محسوبة

وأوضحت: «للأسف، يشاهد الناس الإخراج الأخير على الشاشة، لكن كواليس الفيلم به مشاهد كثيرة صعبة التي هي مشاهد حياتنا، وأعلم أن إعلاميين كثر يحرصون على عدم إظهار تفاصيل حياتهم الصعبة أمام المشاهدين.. وأريد أن أقول لكم بكل شجاعة إنني أمر بنفس ما تمر به نادين، فكل خطواتنا محسوبة، لأننا تحت دائرة الضوء».

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