كيف تؤثر إصابتك بمتلازمة ADHD على علاقتك بمن حولك؟.. الاندفاع عدوك الأول

يعاني الملايين حول العالم من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وهو اضطراب عصبي نفسي يؤثر على الانتباه، التركيز، وتنظيم السلوك، ورغم أن التركيز ينصب غالباً على تأثيره في الحياة الأكاديمية والمهنية، إلا أن التأثير الأعمق والأكثر تعقيداً قد يظهر في العلاقات الاجتماعية، سواء العائلية، العاطفية، أو حتى علاقات الصداقة، وهو ما أشار إليه الفنان كريم فهمي في آخر ظهور تليفزيوني بأنه يعاني من هذا الاضطراب، وأنه يجد بعض الصعوبات الطفيفة في التفاهم مع بعض الأشخاص.. فكيف يؤثر هذا الاضطراب على علاقتك بمن حولك ؟

علاقات متوترة بسبب سوء الفهم

يجد المصابون باضطراب ADHD صعوبة في تنظيم الوقت، تذكر التفاصيل، أو الالتزام بالخطط، ما قد يفسر من قبل الآخرين على أنه استهتار أو قلة اهتمام، في العلاقات العاطفية، قد يشعر الطرف الآخر بالإهمال أو بعدم التقدير، رغم أن الأمر في حقيقته ناتج عن خلل في التركيز والانتباه وليس عن قلة حب أو احترام، بحسب موقع سيكولوجي توداي.

الاندفاع عدو اللحظة الحساسة

الاندفاعية، وهي أحد الأعراض الأساسية في اضطراب ADHD، قد تؤدي إلى مقاطعة الآخرين أثناء الحديث، إصدار أحكام متسرعة، أو التفوه بكلمات دون تفكير، هذه التصرفات قد تفسد لحظات مهمة أو تؤدي إلى خلافات لا داعي لها، وتضع المصاب في موقف المنفعل دائماً حتى لو لم يكن يقصد ذلك.

في الصداقات قد يعاني الشخص المصاب من صعوبة في المتابعة أو الحفاظ على التواصل المنتظم، ما قد يفسَّر على أنه برود أو عدم اهتمام، ومع تكرار ذلك، قد تتآكل الثقة تدريجياً وتضعف الروابط، خاصة إذا لم يتم توضيح طبيعة الاضطراب وتأثيره على السلوك.

ماذا يمكن فعله؟

الوعي هو الخطوة الأولى فعندما يعرف المصاب نفسه جيداً، ويتمكن من شرح حالته للمقربين منه، تقل فجوات الفهم وسوء التفسير، كما أن العلاج السلوكي، وتقنيات إدارة الوقت، وتدريب المهارات الاجتماعية يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً في تحسين نوعية العلاقات، من جهة أخرى، يحتاج المحيطون إلى التحلي بالصبر والمرونة، وتقدير المجهود المبذول من الطرف الآخر.

في النهاية، ADHD لا يعني العجز عن إقامة علاقات ناجحة، بل يعني أن الطريق قد يتطلب وعياً أعمق وتفهماً متبادلاً أكثر، التحدي موجود، لكنه قابل للتجاوز بالمعرفة والدعم المتبادل.