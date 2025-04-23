أستاذ علوم سياسية: المنظمات الأممية تشهد على جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أستاذ علوم سياسية: المنظمات الأممية تشهد على جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أستاذ علوم سياسية: المنظمات الأممية تشهد على جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتب: منتصر سليمان

قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك شهادة جديدة من المنظمات الأممية بجريمة الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لأنه قد أصبح واضحًا أن المسألة لا تعني سوى أن إسرائيل تستهدف الفلسطينيين واستهداف القضية الفلسطينية برمتها، وتحويل قطاع غزة إلى بقعة غير صالحة للحياة من خلال إغلاق المعابر وعدم إنفاذ المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «تستخدم سلطات الإحتلال الإسرائيلي هذه المساعدات كورقة ضغط لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، ويبدو أن إسرائيل التي لم تحقق النصر على الأرض تحاول أن تكسب سياسيا من خلال استخدام التجويع والحصار».

وتابع: «وهذا يكمل منظومة جريمة الإبادة الجماعية التي تستحق عليها العقاب، ولكن للأسف الشديد المجتمع الدولي صامت لا يحرك ساكنًا وهذا العدوان يستهدف التمدد الاستيطاني على حساب الأراضي العربية المحتلة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة».

وأكمل: «بل تعدى الأمر القضية الفلسطينية ليهدد الأمن القومي العربي من خلال استهداف أراضي دول ذات سيادة مثل لبنان وسوريا».

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