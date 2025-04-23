«الثقافة» تحتفل باليوم العالمي للكتاب: تخفيضات على الإصدارات تصل إلى 50%

كتبت- إلهام الكردوسي

أعلنت قطاعات وزارة الثقافة عن تخفيضات متنوعة على إصدارتها، ضمن احتفال وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للكتاب، بينها دار الكتب والوثائق القومية التي أعلنت عن عن نسبة خصم تصل إلى 25% على إصداراتها، وبين هذه الإصدارات «عذب الملافظ، مخزون البلاغة، كتاب الأخلاق، غرائب الأخبار، التراث المصري، العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان، الشاهنامة، مصر وفلسطين» وغيرها.

خصومات هيئة الكتاب لمدة أسبوع

وبهذه المناسبة تقدم الهيئة العامة للكتاب خصومات تبدأ من 20% على جميع إصداراتها، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، ولمدة أسبوع كامل، في جميع منافذ البيع التابعة لها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة لدعم القراءة وتعزيز نشر الثقافة بين مختلف فئات المجتمع، إيمانًا منها بأهمية إتاحة المعرفة بأسعار ميسرة، وتشجيع الجمهور على اقتناء الكتب وتوسيع آفاقهم الفكرية والثقافية. وتشمل الخصومات مجموعة واسعة من الإصدارات المتنوعة، من بينها الأعمال الأدبية، والكتب الفكرية، وكتب الأطفال، فضلًا عن السلاسل المتخصصة التي دأبت الهيئة على إصدارها بانتظام.

كما يقدم المركز القومي للترجمة اليوم الأربعاء خصم 50% على بعض من أهم وأبرز العناوين القيمة في جميع المجالات بمنفذ البيع بمقر المركز على مدار اليوم.

وتحتوي القائمة على الكثير من العناوين الصادرة عن المركز ومنها كتاب: «مقدمة في نظرية المعرفة» و«أسس الكيمياء الفيزيائية» و«كارل يونج» و«بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي» و«ثمن عدم المساواة»... وغيرها.