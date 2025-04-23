أول صور للقاطرتين البحريتين عزم 2 و3 المقرر تدشينهما في سفاجا



كتب: شاذلي عبدالراضي



التقطت كاميرا «الوطن»، أول صور للقاطرتين عزم 1، وعزم 2، وهما أول قاطرتين بحريتين يجري تدشينهما اليوم، بحضور رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع وقيادات محافظة البحر الأحمر، التي جرى تصنيعهما بالشراكة مع هيئة قناة السويس ومصنع مصر للقاطرات بالترسانة البحرية بالبحر الأحمر.

تدشين أول إنتاج لترسانة جنوب البحر الأحمر

ويشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم بمدينة سفاجا، تدشين أول إنتاج لترسانة جنوب البحر الأحمر من القاطرات البحرية، بإطلاق القاطرتين عزم 1 وعزم 2، في خطوة نوعية لتعزيز القدرات البحرية المصرية.

مواصفات القاطرتين البحريتين

وبحسب بيان هيئة قناة السويس، يبلغ طول القاطرة الواحدة 36 مترا، وعرضها 13.5 متر، وارتفاعها 6 أمتار، وسرعتها 12 عقدة، وتمتاز بتصميمها الفريد الذي يتيح لها مزايا متعددة، تضمن تحقيق أعلى قدر من المرونة خلال مناورات الحركة.



وتأتي هذه الخطوة، ضمن عقد شراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لبناء 10 قاطرات من طراز «Rastar 3200-W» بقوة شد 90 طنًا، مزودة بأنظمة إطفاء من الدرجة الأولى، كما يشمل العقد تنفيذ بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفقد أعمال التصنيع بمصنع مصر للقاطرات



وتفقد الفريق ربيع، أعمال التصنيع بمصنع مصر للقاطرات التابع للترسانة، يرافقه المهندس مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من القيادات، حيث واطلع على مراحل تنفيذ 6 قاطرات، بينها عزم 3 و4 الجاري استكمال تجهيزاتهما، وعزم 5 و6 في مرحلة تجميع البلوكات، بالإضافة إلى لحام قرينة أول سفينتين من أصل 12.



وأوضح في بيان له، أن مصنع مصر للقاطرات يُعد تتويجًا ناجحًا للتعاون مع القطاع الخاص، ويهدف لتوطين الصناعات البحرية وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق للتصدير، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير أسطولها البحري بإضافة 28 قاطرة جديدة.



وأشار إلى أن سفن الصيد الجاري بناؤها، تستخدم تكنولوجيا متقدمة وتندرج ضمن منظومة متكاملة لإنتاج وتغليف الأسماك، ويشمل الطراز الأول «سفن صيد جر FT»، بطول 50 مترًا، تحت إشراف هيئة BV الفرنسية، والطراز الثاني «سفن صيد جانبية» تحت إشراف هيئة RINA الإيطالية.



من جهته، أكد المهندس مصطفى الدجيشي أن ترسانة جنوب البحر الأحمر، تشهد تطويرًا كبيرًا في بنيتها الأساسية، بإضافة ساحات بناء ورصيف بحري، وتمكنت من استقطاب أكثر من 700 عامل ومهندس، مع توقعات بزيادة العمالة مع توسع الإنتاج.