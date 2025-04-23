ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات بحمولة 155 ألف طن

كتب- كيرلس مجدى:

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم، سفينة الحاويات العملاقة MSC LORENZA التابعة لتوكيل MSC، التي ترسو للمرة الأولى بأرصفة الهيئة، في حدث يعد الأضخم بتاريخ الميناء، وجرى استقبال السفينة على رصيف 96 بميناء الدخيلة المخصص لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

طول السفينة 366 مترا

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية، فإن السفينة MSC LORENZA، جرى بناؤها عام 2024، ويبلغ طولها 366 مترًا، وتحتوي على غاطس يصل إلى 13.9 متر، وسرعة قصوى تبلغ 17.8 عقدة، وترفع العلم الليبيري وتبلغ حمولتها الإجمالية 155 ألفا و84 طنا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 15,128 حاوية نمطية، ويجري حاليًا تفريغ حمولتها.

واتخذت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإجراءات الاستباقية لاستقبال السفينة، وذلك منذ تلقي الإخطار المسبق بإبحارها من ميناء بتركيا في 20 أبريل، وقد شملت الاستعدادات، مراجعة مخطط التراكي وضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن العملاقة الحديثة.

توفير الدعم الفني والتشغيلي

ووجّه اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إدارات الحركة والخدمات البحرية، بتيسير تراكي السفينة وتوفير الدعم الفني والتشغيلي الكامل، كما جرى تنفيذ عمليات القطر والإرشاد بنجاح من خلال أطقم متخصصة ومنظومات فنية متقدمة، ما ساهم في رسو السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي.