رئيس «الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسيي بذكرى تحرير سيناء

حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة العامة اليوم، على إرسال برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

نص برقية رئيس الشيوخ للرئيس السيسي

وقال رئيس مجلس الشيوخ في البرقية: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع أصدق آيات التهاني، مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، داعين الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والخير؛ لمواصلة مسيرة الانتصارات والنجاحات التي تحققها مصر ومؤسساتها الوطنية وشعبها العظيم تحت قيادتكم الحكيمة، إذ نستلهم من هذه الذكرى الوطنية العطرة حجم التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية، وحجم العطاء الذى بذله رجال الدبلوماسية المصرية لاستعادة الأرض المقدسة في سيناء الغالية على كل مصري.

وتابع: "انتهز هذه المناسبة الوطنية لأؤكد وقوفنا جميعا خلف قيادتكم الحكيمة من أجل رفعة مصر؛ حفظها الله وطنًا آمنًا، وشعبًا عزيزًا، وحفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم في سبيل بناء حاضر وطننا الغالي ومستقبله.