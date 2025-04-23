إقبال جماهيري على مسرحية «حاجة تخوف» في جامعة القاهرة

كتبت - إلهام الكردوسي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عرض مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي، مسرحية «حاجة تخوف» أمس الثلاثاء على مسرح قبة الجامعة، بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، و3500 طالب وطالبة في مبادرة من أجل مصر.

تفاعل كبير مع مسرحية «حاجة تخوف» في جامعة القاهرة

وعقب انتهاء العرض كرم رئيس جامعة القاهرة، المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفني، الذى أعرب عن سعادته بالتكريم خلال كلمة ألقاها لجمهور العرض، ودائما يفتخر بأنه تخرج من مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة.

وقد شهد عرض «حاجة تخوف» تفاعلا كبيرا من الجمهور من الطلاب والطالبات، وهو عرض الدفعة الثالثة من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني دفعة علي فايز صياغة وإخراج خالد جلال، وتعد هذه المرة الثالثة التى يعرض مركز الإبداع الفنى عروضه المسرحية على مسرح قبة الجامعة، بعد تقديم عرض «قهوة سادة» وعرض «بعد الليل».