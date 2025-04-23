دار أرجوحة تحصد جائزة مهرجان الشارقة لأفضل كتاب للأطفال عن «شششش… هذا سر!»

كتب: هانى حسن

فازت دار أرجوحة للنشر بجائزة مهرجان الشارقة القرائي لأفضل كتاب للأطفال عن قصتها «شششش… هذا سر!»، تأليف محمد كسبر ورسوم الفنانة نهى محرم، حيث سلَّم الجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن فعاليات افتتاح المهرجان.

وقال محمد كسبر مؤلف القصة، إنّ الجائزة مفاجأة سارة لم يتوقعها رغم أنّ القصة هي الأقرب لقلبه، كما أنّه يحكيها في لقاءاته بالأطفال في كل مكان، وتلقى استحسانًا كبيرًا منهم.

من جهته أكد الدكتور محمد فتحي الشريك المؤسس والمشرف على دار أرجوحة، أنّ الجائزة تتويج للإبداع المصري المتميز في مجال أدب الأطفال، والمشاركات المصرية في تشكيل الوعي من خلال قصص الأطفال في زمن أصبحت المعركة فيه بين الكتاب والكتاب، حيث تحكي قصة «ششش.. هذا سر» عن حفظ الأسرار، والمساحة بين الخيال والكذب، في قالب مشوق وتربوي روجع نفسيًا على أيدي المتخصصين.

وأضاف أنّ دار أرجوحة هي دار مصرية متخصصة في أدب الطفل والتربية تأسست قبل 3 سنوات، وتملكها شركة عصير الكتب التي تعد واحدة من أبرز التجارب المصرية الشبابية في مجال النشر، وترشحت العديد من كتب الدار لجوائز دولية، وضمت قائمة الشرف العالمية لمجلس كتب الأطفال واليافعين إحدى قصصها في العام 2024.