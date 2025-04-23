أمانة القبائل والعائلات بـ«الجبهة الوطنية» تناقش خطة عملها وتعزيز تواجدها بالشارع

عقدت أمانة شئون القبائل والعائلات المصرية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها التنظيمي الأول بعد إعادة التشكيل برئاسة النائب فايز أبو حرب، وبحضور السيد القصير الأمين العام للحزب، وعدد من الأمناء المساعدين ومسؤولي المتابعة بالمحافظات، في إطار الخطة الشاملة التي أعدها حزب الجبهة الوطنية لتعزيز حضوره في الشارع وترسيخ دوره في القضايا الوطنية والتنموية خاصة في المناطق التي تمثل فيها القبائل والعائلات العمود الفقري للمجتمع، وذلك لوضع خطة العمل للفترة المقبلة ومناقشة أولويات التحرك الميداني والتنظيمي.

وشدد القصير خلال كلمته على أهمية دور القبائل والعائلات المصرية كركيزة أصيلة في النسيج الوطني، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعميق التواصل مع العواقل وشيوخ القبائل وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والتنموية. ضرورة بناء شبكة تواصل فعالة بين أعضاء الحزب وأبناء القبائل في مختلف المحافظات

وأكد القصير، ضرورة بناء شبكة تواصل فعالة بين أعضاء الحزب وأبناء القبائل في مختلف المحافظات من خلال الجمع بين الوسائل الميدانية والتقنيات الحديثة لتقديم الدعم والمساندة في مختلف القضايا والتعرف على احتياجات المواطنين من قلب مجتمعاتهم.

وقال النائب فايز أبو حرب، إن المرحلة الحالية تشهد استكمال تشكيل الأمانات على مستوى المحافظات تمهيدًا لعقد اجتماع عام موسع يناقش آليات التحرك وتوزيع التكليفات ووضع الخطط التفصيلية لتثبيت حضور الحزب في مناطق الامتداد القبلي والعائلي، مشيرا إلى أن خطة العمل تتضمن عددًا من المحاور أبرزها تعزيز التواصل مع القبائل على مستوى الجمهورية وحصر مشكلاتهم والتفاعل معها، تنظيم ورش عمل وندوات تسلط الضوء على تاريخ وأصالة القبائل المصرية وعاداتها وتقاليدها.