وزير المالية: الوضع الاقتصادي يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة

وزير المالية: الوضع الاقتصادي يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة

وزير المالية: الوضع الاقتصادي يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبى طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

وقال وزير المالية، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.

تطورات التجارة العالمية

أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

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