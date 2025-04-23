تعرض نجل الفنان رامي صبري لأزمة صحية.. ووالدته: «يا رب تطلع بالسلامة يا ابني»

تعرض نجل الفنان رامي صبري لأزمة صحية.. ووالدته: «يا رب تطلع بالسلامة يا ابني»

تعرض نجل الفنان رامي صبري لأزمة صحية.. ووالدته: «يا رب تطلع بالسلامة يا ابني»

كتبت هبة أمين:

يمر نجل الفنان رامي صبري، بأزمة صحية، وذلك حسب ما أعلنت زوجته شيرين عادل، عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

زوجة رامي صبري تعلن مرض ابنها

وطلبت شيرين عادل زوجة رامي صبري، من متابعيها عبر انستجرام، ضرورة الدعاء لابنها الذي يمر بأزمة صحية، وحسب كلماتها: «حبيبي يا بني يارب تطلع بالسلامة».

رامي صبري

ودعت لابنها بسرعة الشفاء العاجل وتجاوز محنته الصحية التي يمر بها: «يارب ابعد عنه كل مكروه واحفظه بحفظك يا كريم، اللهم لا تريني فيه ما يؤذيني، اللهم استودعتك ابني فهوة قرة عيني».

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