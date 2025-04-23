مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله في مزرعة بالواحات

كتبت -جيهان عبد العزيز

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بدائرة قسم الواحات، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من المقدم مصطفى فوده رئيس مباحث الواحات، يفيد بمصرع محمود . أ، 15 عاما، عامل، بصعق كهربائي أثناء عمله بإحد أحواض المياه بمزرعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.