عن الغدر والخيانة.. هايدي موسى تطرح أغنية «أنا وأنت يا قلبي»

عن الغدر والخيانة.. هايدي موسى تطرح أغنية «أنا وأنت يا قلبي»

عن الغدر والخيانة.. هايدي موسى تطرح أغنية «أنا وأنت يا قلبي»

كتبت : أميرة عزالدين

صدرت أحدث أغنيات الفنانة هايدي موسى بعنوان «أنا وأنت يا قلبي» على طريقة الفيديو كليب، حصريا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

عمل غنائي درامي على مقام الصبا

جاءت أغنية المطربة هايدي موسي باللهجة المصرية، وبقالب غنائي درامي من حيث الأجواء الموسيقية للأغنية، واللحن على مقام الصبا الذي يُعد أكثر المقامات حُزنا، اذ عبر عن شعور الحزن، وشكل التوزيع الموسيقي تكاملاً مع الجُمل اللحنية، ما أضاف عمقا لحالة الحزن الشديد.

الخيانة والغدر من أقرب الناس

على صعيد النص الغنائي، سلطت أغنية هايدي موسى الضوء على الخيانة والغدر من أقرب الناس، فالخيانة ليست محصورة ضمن الإطار العاطفي الخاص بالحبيب، اذ تشمل أفراد الأسرة والأصدقاء، وتكون صعبةً عندما تأتي الطعنة من الشخص الذي لم يكن في الحسبان أن يكون الغدر من صفاته.

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فيديو كليب بمواصفات عالمية

صُورت أغنية «أنا وأنت يا قلبي» على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وجاء الكليب بمواصفات عالمية من ناحية جودة الصورة حيث التصوير بأحدث الكاميرات، والمزج بين الألوان والإضاءة بطريقة «مريحة» لنظر المشاهدين، والأغنية من كلمات هاني الأشهب وألحان كريم شاهين وتوزيع مصطفى غانم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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